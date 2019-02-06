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Примтеркомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Standard — Примтеркомбанк
Основные характеристики
  • ставка 22% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5%

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5%

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5%

Лимиты по операциям
снятие наличных - 100 000 руб. в месяц; все операции - 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка за несвоевременную уплату процентов / основного долга - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 100 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 58 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

Обязательные документы:

  • Паспорт гражданина РФ;
  • ИНН

Дополнительные документы (не обязательные):

  • Справка 2 НДФЛ за последнее полугодие, или
  • Справка о заработной плате по форме банка, или
  • Пенсионное удостоверение с указанием суммы пенсии
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • отсутствует комиссия за снятие кредитных и собственных средств в пределах льготного лимита
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных и собственных средств свыше льготного лимита;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
06.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
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Телефоны
(4232) 26-98-31