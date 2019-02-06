Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5% Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше - 5% Лимиты по операциям снятие наличных - 100 000 руб. в месяц; все операции - 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

неустойка за несвоевременную уплату процентов / основного долга - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 100 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 22% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 58 лет Подтверждение дохода не требуется Обязательные документы: Паспорт гражданина РФ;

ИНН Дополнительные документы (не обязательные): Справка 2 НДФЛ за последнее полугодие, или

Справка о заработной плате по форме банка, или

Пенсионное удостоверение с указанием суммы пенсии Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

отсутствует комиссия за снятие кредитных и собственных средств в пределах льготного лимита Минусы крупная комиссия за снятие кредитных и собственных средств свыше льготного лимита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Дата актуализации 06.02.2019 16:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.