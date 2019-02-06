Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 600 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4% Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4% Лимиты по операциям снятие наличных - 300 000 руб. в месяц; все операции - 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

неустойка за несвоевременную уплату процентов / основного долга - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 58 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления: Паспорт гражданина РФ;

ИНН;

Справка о доходах 2-НДФЛ, или

Декларация 3-НДФЛ(для ИП), или

Справка о размере пенсии (для пенсионеров), или

Справка о ежемесячном содержании судьям (для судей), или

Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального обеспечения, выданная государственным органом Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

отсутствует комиссия за снятие кредитных и собственных средств в пределах льготного лимита Минусы крупная комиссия за снятие кредитных и собственных средств свыше льготного лимита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Дата актуализации 06.02.2019 16:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.