Примтеркомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Gold
MasterCard Gold — Примтеркомбанк
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4%
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 4%
Лимиты по операциям
снятие наличных - 300 000 руб. в месяц; все операции - 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за несвоевременную уплату процентов / основного долга - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 58 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления:
- Паспорт гражданина РФ;
- ИНН;
- Справка о доходах 2-НДФЛ, или
- Декларация 3-НДФЛ(для ИП), или
- Справка о размере пенсии (для пенсионеров), или
- Справка о ежемесячном содержании судьям (для судей), или
- Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального обеспечения, выданная государственным органом
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- отсутствует комиссия за снятие кредитных и собственных средств в пределах льготного лимита
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных и собственных средств свыше льготного лимита;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
06.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(4232) 26-98-31