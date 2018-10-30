Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Платинум
Mastercard World «Тинькофф Платинум» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- карта рассрочки
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 590 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Карта рассрочки
период рассрочки: рассрочка 0% до 12 мес. на покупки в зависимости от магазина-партнера;
долг оплачивается равными частями за каждую покупку исходя из количества месяцев рассрочки
Бонусы
- Для путешествий
- Другое
начисление бонусных баллов "Браво" за безналичную оплату товаров и услуг по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 дней полную стоимость покупок у партнеров программы, а также в категориях "Рестораны" и "Ж/д билеты" по курсу 1 балл = 1 руб.:
- 1% от любых покупок, макс. 6 000 баллов в месяц;
- 3-30% по специальным предложениям банка, которые можно активировать в интернет-банке;
- срок действия баллов - 3 года
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
590 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9% + 290 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- неустойка при неоплате минимального платежа - 19% годовых;
- подключение программы страховой защиты - 0,89% от задолженности;
- перевыпуск основной карты - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительных карт - бесплатно;
- на сумму, которая направлена на рефинансирование кредитов действует ЛП до 120 дней
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 49,9%
12-29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- бесплатный перевыпуск карты по любой причине;
- бесплатные дополнительные карты;
- возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
- подтверждение дохода не требуется;
- рассрочка до 12 месяцев
Минусы
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Платинум» в 1 городе России
486 673Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам