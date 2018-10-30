Вход
Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Платинум

Mastercard World «Тинькофф Платинум» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • карта рассрочки
  • ставка от 12% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 590 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
3 249 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Карта рассрочки

период рассрочки: рассрочка 0% до 12 мес. на покупки в зависимости от магазина-партнера;

долг оплачивается равными частями за каждую покупку исходя из количества месяцев рассрочки

Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

начисление бонусных баллов "Браво" за безналичную оплату товаров и услуг по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 дней полную стоимость покупок у партнеров программы, а также в категориях "Рестораны" и "Ж/д билеты" по курсу 1 балл = 1 руб.:

  • 1% от любых покупок, макс. 6 000 баллов в месяц;
  • 3-30% по специальным предложениям банка, которые можно активировать в интернет-банке;
  • срок действия баллов - 3 года
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
590 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;
  • штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
  • неустойка при неоплате минимального платежа - 19% годовых;
  • подключение программы страховой защиты - 0,89% от задолженности;
  • перевыпуск основной карты - бесплатно;
  • выпуск / перевыпуск дополнительных карт - бесплатно;
  • на сумму, которая направлена на рефинансирование кредитов действует ЛП до 120 дней
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 49,9%
12-29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • бесплатный перевыпуск карты по любой причине;
  • бесплатные дополнительные карты;
  • возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • рассрочка до 12 месяцев
Минусы
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 13:18
Оформить карту
3 249 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Платинум» в 1 городе России
486 673
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 112
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам