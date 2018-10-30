Тип карты

Mastercard World

Технологические особенности

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

Карта рассрочки

период рассрочки: рассрочка 0% до 12 мес. на покупки в зависимости от магазина-партнера;

долг оплачивается равными частями за каждую покупку исходя из количества месяцев рассрочки

Бонусы

Для путешествий

Другое

начисление бонусных баллов "Браво" за безналичную оплату товаров и услуг по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 дней полную стоимость покупок у партнеров программы, а также в категориях "Рестораны" и "Ж/д билеты" по курсу 1 балл = 1 руб.:

1% от любых покупок, макс. 6 000 баллов в месяц;

3-30% по специальным предложениям банка, которые можно активировать в интернет-банке;

15% за покупки билетов в кино в мобильном приложении банка, макс. 3 000 руб. (акция действует до 31.12.2018);

срок действия баллов - 3 года

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 590 ₽

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Дополнительная информация

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;

штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);

неустойка при неоплате минимального платежа - 19% годовых;

подключение программы страховой защиты - 0,89% от задолженности;

перевыпуск основной карты - бесплатно;

выпуск / перевыпуск дополнительных карт - бесплатно

Дата актуализации 30.10.2018 16:53

Размер кредитного лимита до 300 000 ₽

Льготный период до 55 дней действует на:

операции оплаты товаров и услуг

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 12% до 49,9%12-29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

8% от суммы задолженности мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)

Дата актуализации 30.10.2018 16:53

Возраст от 18 до 70 лет

Подтверждение дохода

не требуется

Регистрация

в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

не требуется

Дата актуализации 30.10.2018 16:53

Плюсы

невысокая стоимость обслуживания карты;

бесплатный перевыпуск карты по любой причине;

бесплатные дополнительные карты;

возраст заемщика - от 18 до 70 лет;

подтверждение дохода не требуется;

рассрочка до 12 месяцев

Минусы

крупный штраф за пропуск платежа

Особые ограничения

доставка карты курьером по всей России

Дата актуализации 30.10.2018 16:53

Размер кредитного лимита от 15 000 до 600 000 ₽

Льготный период до 52 дня действует на:

операции оплаты товаров и услуг

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 28% до 39%28-32% годовых на операции по безналичной оплате товаров и услуг (29% - без подтверждения доходов); 39% годовых - на прочие операции

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности

Возраст от 23 до 67 лет

Подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется

подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

не требуется

Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев

Плюсы

накопленные бонусные баллы конвертируются в рубли;

крупная сумма кредитного лимита;

возможно получение без подтверждения дохода

Минусы

высокая процентная ставка;

крупный штраф за пропуск платежа

Особые ограничения