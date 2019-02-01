Владбизнесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
MasterCard Standard — Владбизнесбанк
Основные характеристики
- ставка 22,9% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- процентная ставка за превышение расходного лимита - 44% годовых;
- пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 200 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 1 000 руб. + начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- максимальный возраст заемщика будет определен при рассмотрении заявки
Дата актуализации
01.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65