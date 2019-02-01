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Владбизнесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Standard — Владбизнесбанк
Основные характеристики
  • ставка 22,9% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,5%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • процентная ставка за превышение расходного лимита - 44% годовых;
  • пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 200 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 1 000 руб. + начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • максимальный возраст заемщика будет определен при рассмотрении заявки
Дата актуализации
01.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65