Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 750 ₽ единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка 3,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,5%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

процентная ставка за превышение расходного лимита - 44% годовых;

пени за пропуск платежа - 18,25 годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21,9% Погашение кредита

5% от суммы задолженности мин. 1 000 руб. + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возраст заемщика - от 18 лет Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения максимальный возраст заемщика будет определен при рассмотрении заявки Дата актуализации 01.02.2019 12:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.