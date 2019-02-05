программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму от 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (от 1 000 руб.)

10% на все покупки первые 2 месяца;

10% в 3-х категориях из 5-ти на выбор;

1% за все остальные покупки;

до 15% у партнеров банка