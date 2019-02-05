Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка
Black
MasterCard World Black Edition «Black» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 4 900 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- Другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму от 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (от 1 000 руб.)
- 10% на все покупки первые 2 месяца;
- 10% в 3-х категориях из 5-ти на выбор;
- 1% за все остальные покупки;
- до 15% у партнеров банка
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
4 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9%, мин. 290 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за пропуск платежа - 700 руб.;
- выделенная линия в кол центре, доступ в бизнес залы аэропортов, страхование путешественников - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 36,9%
19,9- 29,9% годовых на покупки, до 36.9% на операции по снятию наличных; возможна рассрочка до 12 мес. на покупки от 3 000 руб.
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- клиенту бесплатно предоставляются выделенная линия в кол центре, доступ в бизнес залы аэропортов и страхование путешественников;
- бонусная программа
Минусы
- льготный период только на покупки;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером по Москве - бесплатно
Дата актуализации
05.02.2019 10:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Black» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48