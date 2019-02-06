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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредитная карта Все кредитные карты банка

120 дней без процентов

Visa Classic Unembossed «120 дней без процентов» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
  • ставка от 28% годовых
  • кредитный лимит до 299 999  ₽
  • льготный период до 120 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 1 900 ₽
  • cash back 1%
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346 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay
Cash Back
1%

за любые покупки (ограничений по сумме возврата нет)

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 900 ₽

плата за ежегодное обслуживание возвращается при условии достижения суммы 150 000 руб. по операциям оплаты товаров и услуг в течение 1 года от даты оформления карты

Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 500 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • пени за пропуск платежа - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (бесплатно в банкоматах ВУЗ-Банка);
  • бесплатная доставка карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 999 ₽
до 99 999 руб. - паспорт гражданина РФ; от 100 000 руб. до 299 999 руб. - паспорт и справка о доходах
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 120 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 31%
28% годовых при сумме кредита до 99 999 руб., 31% годовых - при сумме кредита от 100 000 руб. до 299 999 руб.
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 19 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

подтверждение дохода требуется при сумме кредита от 100 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • плата за обслуживание карты возвращается при выполнении требования банка об обороте;
  • длительный льготный период на покупки и снятие наличных;
  • без подтверждения дохода при сумме кредита до 100 000 руб.;
  • наличие cash back
Минусы
  • крупная комиссия за выдачу наличных
Особые ограничения
  • возможна бесплатная доставка карты
Дата актуализации
06.02.2019 09:52
Оформить карту
346 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «120 дней без процентов» в 95 городах России
28 928
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Сайт
www.ubrr.ru
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