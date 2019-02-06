Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредитная карта Все кредитные карты банка
120 дней без процентов
Visa Classic Unembossed «120 дней без процентов» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
- ставка от 28% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 120 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 900 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay
Cash Back
1%
за любые покупки (ограничений по сумме возврата нет)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 900 ₽
плата за ежегодное обслуживание возвращается при условии достижения суммы 150 000 руб. по операциям оплаты товаров и услуг в течение 1 года от даты оформления карты
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- пени за пропуск платежа - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (бесплатно в банкоматах ВУЗ-Банка);
- бесплатная доставка карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 999 ₽
до 99 999 руб. - паспорт гражданина РФ; от 100 000 руб. до 299 999 руб. - паспорт и справка о доходах
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 120 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 31%
28% годовых при сумме кредита до 99 999 руб., 31% годовых - при сумме кредита от 100 000 руб. до 299 999 руб.
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 19 до 75 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода требуется при сумме кредита от 100 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- плата за обслуживание карты возвращается при выполнении требования банка об обороте;
- длительный льготный период на покупки и снятие наличных;
- без подтверждения дохода при сумме кредита до 100 000 руб.;
- наличие cash back
Минусы
- крупная комиссия за выдачу наличных
Особые ограничения
- возможна бесплатная доставка карты
Дата актуализации
06.02.2019 09:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «120 дней без процентов» в 95 городах России
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
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