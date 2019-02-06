Visa Classic Unembossed «120 дней без процентов» — Уральский Банк Реконструкции и Развития

Обслуживание карты Тип карты

Visa Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay Cash Back за любые покупки (ограничений по сумме возврата нет) 1% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 900 ₽ плата за ежегодное обслуживание возвращается при условии достижения суммы 150 000 руб. по операциям оплаты товаров и услуг в течение 1 года от даты оформления карты Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 500 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 500 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 500 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 500 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

пени за пропуск платежа - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (бесплатно в банкоматах ВУЗ-Банка);

бесплатная доставка карты Условия кредитования Размер кредитного лимита до 99 999 руб. - паспорт гражданина РФ; от 100 000 руб. до 299 999 руб. - паспорт и справка о доходах от 30 000 до 299 999 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 120 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% годовых при сумме кредита до 99 999 руб., 31% годовых - при сумме кредита от 100 000 руб. до 299 999 руб. от 28% до 31% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 19 до 75 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется подтверждение дохода требуется при сумме кредита от 100 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы плата за обслуживание карты возвращается при выполнении требования банка об обороте;

длительный льготный период на покупки и снятие наличных;

без подтверждения дохода при сумме кредита до 100 000 руб.;

наличие cash back Минусы крупная комиссия за выдачу наличных Особые ограничения возможна бесплатная доставка карты Дата актуализации 06.02.2019 09:52 Оформить карту 346 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.