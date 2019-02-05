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Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

Platinum

MasterCard Platinum «Platinum» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 590 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
3 073 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Карта рассрочки

покупки на сумму от 3 000 руб. (или другую сумму, установленную партнером банка) можно перевести (в мобильном банке или по звонку) в рассрочку сроком до 12 месяцев под 0% годовых

Бонусы
  • Другое

программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)

  • 5% в 3-х категориях из 7-ми на выбор;
  • 1% за все остальные покупки;
  • до 15% у партнеров банка
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
590 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9% до 39,9%
21,9-32,9% годовых на покупки, 29,9-39,9% годовых на операции по снятию наличных и другие
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
  • бонусная программа
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по Москве - бесплатно
Дата актуализации
05.02.2019 10:01
Оформить карту
3 073 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Platinum» в 85 городах России
24 208
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48