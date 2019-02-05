Platinum
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 590 ₽
- бонусная программа
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
покупки на сумму от 3 000 руб. (или другую сумму, установленную партнером банка) можно перевести (в мобильном банке или по звонку) в рассрочку сроком до 12 месяцев под 0% годовых
- Другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 5% в 3-х категориях из 7-ми на выбор;
- 1% за все остальные покупки;
- до 15% у партнеров банка
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за пропуск платежа - 700 руб.
- операции оплаты товаров и услуг
3% от суммы задолженности
- другие документы, кроме справок о доходах
- не требуется
- не требуется
- постоянная
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
- бонусная программа
- льготный период только на покупки;
- крупный штраф за пропуск платежа
- доставка карты курьером по Москве - бесплатно
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 748-07-48