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Магнитка Plus Credit
MasterCard Platinum «Магнитка Plus Credit» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
- ставка от 15,8% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание 1 140 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 140 ₽
со 2-го года: 960 руб.
- 95 руб. в месяц в первый год обслуживания
- 80 руб. в месяц - со второго года
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - 40 000 руб. в сутки, в кассе и оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях - 200 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информировани - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - не взимается;
- запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., стороннего банка - 15 руб.;
- скидки до 60% при безналичной оплате товаров и услуг партнеров программы привилегий «Магнитка Plus, а также льготная схема оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 18 000 до 200 000 ₽
Срок кредита
до 82 месяцев
Льготный период
до 100 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15,8% до 18,2%
15,8% годовых - для военных пенсионеров, 18,2% годовых - для сотрудников бюджетной сферы
Погашение кредита
погашение 1/18 от установленного лимита ссудной задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 до 75 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
минимальный уровень дохода – 10 000 руб. для сотрудников бюджетной сферы, без ограничений - для военных пенсионеров
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая процентная ставка;
- длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
- срок исполнения обязательств не должен превышать: 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин, 75 лет – для военных пенсионеров;
- карта оформляется сотрудникам бюджетной сферы, а так же военным пенсионерам, не перечисляющим пенсию на текущий счет в банке(см. сайт банка)
Дата актуализации
06.02.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Магнитка Plus Credit» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33 — справочная служба