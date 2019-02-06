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Магнитка Plus Credit

MasterCard Platinum «Магнитка Plus Credit» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
  • ставка от 15,8% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 100 дней
  • годовое обслуживание 1 140 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 140 ₽

со 2-го года: 960 руб.

  • 95 руб. в месяц в первый год обслуживания
  • 80 руб. в месяц - со второго года
Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - 40 000 руб. в сутки, в кассе и оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях - 200 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информировани - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - не взимается;
  • запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., стороннего банка - 15 руб.;
  • скидки до 60% при безналичной оплате товаров и услуг партнеров программы привилегий «Магнитка Plus, а также льготная схема оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 18 000 до 200 000 ₽
Срок кредита
до 82 месяцев
Льготный период
до 100 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15,8% до 18,2%
15,8% годовых - для военных пенсионеров, 18,2% годовых - для сотрудников бюджетной сферы
Погашение кредита
погашение 1/18 от установленного лимита ссудной задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

минимальный уровень дохода – 10 000 руб. для сотрудников бюджетной сферы, без ограничений - для военных пенсионеров

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая процентная ставка;
  • длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
  • срок исполнения обязательств не должен превышать: 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин, 75 лет – для военных пенсионеров;
  • карта оформляется сотрудникам бюджетной сферы, а так же военным пенсионерам, не перечисляющим пенсию на текущий счет в банке(см. сайт банка)
Дата актуализации
06.02.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Магнитка Plus Credit» в 1 городе России
755
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба