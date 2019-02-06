Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 1 140 ₽ со 2-го года: 960 руб. 95 руб. в месяц в первый год обслуживания

80 руб. в месяц - со второго года Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах - 40 000 руб. в сутки, в кассе и оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях - 200 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информировани - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - не взимается;

запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., стороннего банка - 15 руб.;

скидки до 60% при безналичной оплате товаров и услуг партнеров программы привилегий «Магнитка Plus, а также льготная схема оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте Условия кредитования Размер кредитного лимита от 18 000 до 200 000 ₽ Срок кредита до 82 месяцев Льготный период до 100 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 15,8% годовых - для военных пенсионеров, 18,2% годовых - для сотрудников бюджетной сферы от 15,8% до 18,2% Погашение кредита погашение 1/18 от установленного лимита ссудной задолженности Требования и документы Возраст от 18 до 75 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ минимальный уровень дохода – 10 000 руб. для сотрудников бюджетной сферы, без ограничений - для военных пенсионеров Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая процентная ставка;

длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств Особые ограничения срок исполнения обязательств не должен превышать: 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин, 75 лет – для военных пенсионеров;

карта оформляется сотрудникам бюджетной сферы, а так же военным пенсионерам, не перечисляющим пенсию на текущий счет в банке(см. сайт банка) Дата актуализации 06.02.2019 12:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.