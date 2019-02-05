Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back 1% при сумме покупок до 30 000 руб. в месяц, 1,5% - свыше 30 000,01 руб., макс. 5 000 руб. в месяц от 1 до 1,5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 590 ₽ 400 руб. за обслуживание карты;

190 руб. за "набор услуг", который включает в себя cash back и привилегии платежной системы Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%+390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,9%+390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%+390 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%+390 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-я операция бесплатно, далее 60 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита от 40 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 19,9% до 32,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 68 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

наличие cash back Минусы широкий диапазон процентной ставки Особые ограничения бесплатная доставка карты по 28 городам РФ;

минимальный доход заемщика от 25 000 руб. Дата актуализации 05.02.2019 10:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.