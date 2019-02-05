начисление рублей на бонусный счет за покупки на сумму не менее 100 руб., которые в дальнейшем можно потратить на полет любой авиакомпанией или проживание в отелях-партнерах программы, представленных на портале travel.open.ru

300 приветственных рублей;

3 руб. за каждые потраченные по карте 100 руб.;

макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 150 000 руб. в месяц (300 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.);

начисление до 15 000 руб. на бонусный счет осуществляется без проверок, свыше 15 000 руб. - после проверки правомерности совершенных операций