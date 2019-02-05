Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы Для путешествий программа РЖД Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте на сумму до 300 000 руб. в месяц, которые можно расходовать на билеты: 1 500 приветственных баллов;

2 балла за каждые потраченные 50 руб. при оплате товаров и услуг;

макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 300 000 руб. в месяц (1 000 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.) Выпуск и годовое обслуживание 5 990 ₽ 400 руб. за обслуживание карты;

5 590 руб. за "набор услуг", который включает в себя бонусную программу, комплексное страхование для выезжающих за рубеж и привилегии платежной системы Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%+390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,9%+390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%+390 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%+390 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-я операция бесплатно, далее 60 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - бесплатно;

консьерж-сервис, полис ВЗР - бесплатно;

сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований" Условия кредитования Размер кредитного лимита от 40 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 17,9% до 30,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 68 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;

премиальные услуги: консьерж-сервис, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key Минусы высокая стоимость обслуживания;

крупная комиссия за выдачу наличных;

широкий диапазон процентных ставок Особые ограничения бесплатная доставка карты по 28 городам РФ;

минимальный доход заемщика от 25 000 руб. Дата актуализации 05.02.2019 11:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.