Банк «ФК Открытие», кредитная карта Все кредитные карты банка
Лукойл
Mastercard World «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Заправки
начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки:
- 200 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые 50 руб. за покупки на АЗС "Лукойл";
- 1 балл за каждые 100 руб. за другие покупки
Выпуск и годовое обслуживание
990 ₽
- 400 руб. за обслуживание карты;
- 590 руб. за "набор услуг", который включает в себя бонусную программу и привилегии платежной системы
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%+390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%+390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%+390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%+390 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-я операция бесплатно, далее 60 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 100 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 32,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 68 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы
Минусы
- высокая стоимость обслуживания;
- широкий диапазон процентных ставок
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ;
- минимальный доход заемщика от 25 000 руб.
Дата актуализации
05.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Лукойл» в 255 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
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