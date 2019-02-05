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Банк «ФК Открытие», кредитная карта Все кредитные карты банка

Лукойл Премиальная

Mastercard World Black Edition «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • ставка от 17,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 5 990 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Заправки

начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки:

  • 600 приветственных баллов;
  • 1 балл за каждые 50 руб. за покупки на АЗС "Лукойл";
  • 1 балл за каждые 60 руб. за другие покупки
Выпуск и годовое обслуживание
5 990 ₽
  • 400 руб. за обслуживание карты;
  • 5 590 руб. за "набор услуг", который включает в себя бонусную программу, комплексное страхование для выезжающих за рубеж и привилегии платежной системы
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%+390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-я операция бесплатно, далее 60 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • консьерж-сервис, полис ВЗР - бесплатно;
  • сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 17,9% до 30,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 68 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;
  • премиальные услуги: консьерж-сервис,сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания;
  • широкий диапазон процентных ставок
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ;
  • минимальный доход заемщика от 25 000 руб.
Дата актуализации
05.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Лукойл Премиальная» в 255 городах России
3 085
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба