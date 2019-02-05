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Кредитная Electron
Visa Electron — Уралпромбанк
Основные характеристики
- ставка 27,5% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 500 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- чип
- возможность привязки карты у Samsung Pay / Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и годовое обслуживание
500 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 5 долл. - за счет кредитных средств
- 1%, мин. 3 долл. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 5 долл. - за счет кредитных средств
- 1%, мин. 3 долл. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 50 000 руб. в сутки, оплата 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- неустойка при нарушении сроков возврата кредита (в том числе, сроков возврата суммы кредита, досрочно истребованной банком), сроков уплаты начисленных процентов - 18,25% годовых;
- начисление штрафных процентов в случае возникновения несанкционированного овердрафта — 73% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 150 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- длительный льготный период
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- высокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
05.02.2019 11:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Electron» в 2 городах России
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-65-65