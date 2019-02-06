Севергазбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Black Edition
MasterCard World Black Edition — Севергазбанк
Основные характеристики
- ставка 18% годовых
- кредитный лимит до 3 000 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 15 000 ₽
- cash back до 5%
- ставка 18% годовых
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 226 $
- cash back до 5%
- ставка 18% годовых
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 199 €
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
- 1% от суммы остальных покупок
ограничений по сумме возврата нет
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
15 000 ₽
со 2-го года: 0 / 15 000 руб. ;
комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.;
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и годовое обслуживание
226 $
со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент) ;
комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.;
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и годовое обслуживание
199 €
со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент) ;
комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.;
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%
- 3,5% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%
- 3,5% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%
- 3,5% в ПВН банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%
- 3,5% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3% - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%
- 3,5% в ПВН банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%
- 3,5% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
- доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey, консьерж-сервис - бесплатно;
- страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 115 000 евро, страховка от несчастного случая на сумму 750 000 евро, страхование покупок на сумму 15 000 евро;
- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату потребительского кредита/уплате процентов - 19,71% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 3 000 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Размер кредитного лимита
100 000 - 3 000 000 руб. (эквивалент)
Размер кредитного лимита
100 000 - 3 000 000 руб. (эквивалент)
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
18%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
18%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
18%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
требуется справка по форме 2-НДФЛ или выписка из банка с указанием размера заработной платы
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
- временная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- невысокая процентная ставка;
- отсутствует комиссия за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- длительный льготный период;
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
- возможность отмены платы за обслуживание со 2-го года при выполнении требований банка
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется работникам организаций бюджетной сферы
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
06.02.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Black Edition» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73