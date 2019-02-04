Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 7% в специальных категориях;

1,2% за прочие покупки макс. - 20 000 руб. в месяц от 1,2 до 7% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 5,5% годовых на остаток 50 000,01-150 000 руб., 6,5% годовых - 150 000,01-1 000 000 руб. от 5,5% до 6,5% Выпуск и годовое обслуживание 10 000 - 12 000 ₽ 10 000 руб. в год / 1 000 руб. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный" Выпуск и годовое обслуживание 200 - 240 $ 200 долл. в год / 20 долл. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный" Выпуск и годовое обслуживание 170 - 204 € 170 евро в год / 17 в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный" Снятие наличных в банкоматах банка 1%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка - за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка - за счет собственных средств) Лимиты по операциям снятие наличных: до 750 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1%, мин. 2,5 долл. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 2,5 долл. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл.

1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2,5 долл.

1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в ПВН Промсвязьбанка) - за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 750 000 руб. вдень, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 1%, мин. 2 евро (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 2 евро (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в ПВН Промсвязьбанка) - за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 750 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass (2 бесплатных посещения в год) - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

пени при пропуске платежа - 18,25% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

до 5 дополнительных карт (Platinum, Gold) - бесплатно;

20% скидка на аренду банковского сейфа;

конверсионные операции по льготному курсу при покупке/продаже от 5 000 долл. / 4 000 евро;

услуги персонального менеджера, обслуживание вне очереди;

международная медицинская и юридическая помощь, экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, перевыпуск карты) - бесплатно;

"Защита путешественников", "Защита покупок", "Расширенная гарантия" - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 150 000 до 1 500 000 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Размер кредитного лимита от 2 500 до 25 000 $ Срок кредита до 60 месяцев Размер кредитного лимита от 2 000 до 20 000 € Срок кредита до 60 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит от 15,7% до 21,7% Проценты за кредит от 15,7% до 21,7% Проценты за кредит от 15,7% до 21,7% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 75 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы cash back и начисление процентов на остаток по карте;

крупный кредитный лимит;

бесплатные страховые программы;

набор премиальных услуг Минусы нет льготного периода Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный" Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 04.02.2019 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.