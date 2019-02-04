Вход
Фора-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Премиальная

Visa Platinum «Премиальная» — Фора-Банк
Основные характеристики
  • ставка от 15,7% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • годовое обслуживание от 10 000 до 12 000 ₽
  • cash back до 7%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
от 1,2 до 7%
  • 7% в специальных категориях;
  • 1,2% за прочие покупки

макс. - 20 000 руб. в месяц

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5,5% до 6,5%
5,5% годовых на остаток 50 000,01-150 000 руб., 6,5% годовых - 150 000,01-1 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 - 12 000 ₽

10 000 руб. в год / 1 000 руб. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный"

Снятие наличных в банкоматах банка

1%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка - за счет собственных средств)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 750 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass (2 бесплатных посещения в год) - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • пени при пропуске платежа - 18,25% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • до 5 дополнительных карт (Platinum, Gold) - бесплатно;
  • 20% скидка на аренду банковского сейфа;
  • конверсионные операции по льготному курсу при покупке/продаже от 5 000 долл. / 4 000 евро;
  • услуги персонального менеджера, обслуживание вне очереди;
  • международная медицинская и юридическая помощь, экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, перевыпуск карты) - бесплатно;
  • "Защита путешественников", "Защита покупок", "Расширенная гарантия" - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 150 000 до 1 500 000 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 15,7% до 21,7%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • cash back и начисление процентов на остаток по карте;
  • крупный кредитный лимит;
  • бесплатные страховые программы;
  • набор премиальных услуг
Минусы
  • нет льготного периода
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный"
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
04.02.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Премиальная» в 30 городах России
1 755
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба