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Премиальная с льготным периодом
Visa Platinum «Премиальная» — Фора-Банк
Основные характеристики
- ставка от 15,7% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание от 10 000 до 12 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- ставка от 15,7% годовых
- кредитный лимит до 25 000 $
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание от 200 до 240 $
- ставка от 15,7% годовых
- кредитный лимит до 20 000 €
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание от 170 до 204 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5,5% до 6,5%
5,5% годовых на остаток 50 000,01-150 000 руб., 6,5% годовых - 150 000,01-1 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 - 12 000 ₽
10 000 руб. в год / 1 000 руб. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный"
Выпуск и годовое обслуживание
200 - 240 $
200 долл. в год / 20 долл. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный"
Выпуск и годовое обслуживание
170 - 204 €
170 евро в год / 17 в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный"
Снятие наличных в банкоматах банка
1%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 0% в банкоматах Промсвязьбанка за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 0% в ПВН Промсвязьбанка за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 750 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
1%, мин. 2,5 долл. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 2,5 долл. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2,5 долл.
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2,5 долл.
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 750 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
1%, мин. 2 евро (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 2 евро (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в ПВН Промсвязьбанка) - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 750 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass (2 бесплатных посещения в год) - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- до 5 дополнительных карт (Platinum, Gold) - бесплатно;
- 20% скидка на аренду банковского сейфа;
- конверсионные операции по льготному курсу при покупке/продаже от 5 000 долл. / 4 000 евро;
- услуги персонального менеджера, обслуживание вне очереди;
- международная медицинская и юридическая помощь, экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, перевыпуск карты) - бесплатно;
- "Защита путешественников", "Защита покупок", "Расширенная гарантия" - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 150 000 до 1 500 000 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Размер кредитного лимита
от 2 500 до 25 000 $
Срок кредита
до 60 месяцев
Размер кредитного лимита
от 2 000 до 20 000 €
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15,7% до 21,7%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15,7% до 21,7%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15,7% до 21,7%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление процентов на остаток по карте;
- льготный период на покупки и снятие наличных;
- крупный кредитный лимит;
- бесплатные страховые программы
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный"
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
04.02.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Премиальная с льготным периодом» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба