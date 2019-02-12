Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 2 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 100 руб.

3,5%, мин. 100 руб. - в банкоматах Связь-Банка и отделениях ФГУП «Почта России» Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 100 руб.

3,5%, мин. 100 руб. - в ПВН Связь-Банка и отделениях ФГУП «Почта России» Лимиты по операциям снятия наличных в устройствах банка - 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков - 15 руб. за запрос;

комиссия за пользованием неразрешенным овердрафтом - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита устанавливается в зависимости от платежеспособности заемщика до 100 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 22% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 20 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

бесплатное СМС-информирование;

льготный период действует на покупки и снятие наличных Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка;

крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков Дата актуализации 12.02.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.