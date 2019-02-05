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Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы Для путешествий начисление баллов за повседневные покупки, которыми в дальнейшем можно полностью или частично компенсировать через интернет-банк произведенные ранее траты на приобретение авиа- и ж/д билетов, бронирование отеля, аренду авто или оплату тура по курсу 1 балл = 1 руб.: 2,5% от суммы повседневной покупки;

до 10% начисляется за покупки на туристическом портале travel.rsb.ru;

компенсация осуществляется при накоплении от 3 000 баллов;

сумма компенсируемых покупок - от 1 000 руб. ;

макс. 15 000 баллов в месяц Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 5 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 2,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2,9%, мин. 290 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за пропуск платежа - 700 руб.;

страхование путешественников - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 600 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 19,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

привилегии для путешественников - консьерж-сервис и страхование;

бонусная программа Минусы льготный период только на покупки;

крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения доставка карты курьером по Москве - бесплатно Дата актуализации 05.02.2019 10:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.