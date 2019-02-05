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Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

RSB Travel Black

MasterCard World Black Edition «RSB Travel Black» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 5 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Для путешествий

начисление баллов за повседневные покупки, которыми в дальнейшем можно полностью или частично компенсировать через интернет-банк произведенные ранее траты на приобретение авиа- и ж/д билетов, бронирование отеля, аренду авто или оплату тура по курсу 1 балл = 1 руб.:

  • 2,5% от суммы повседневной покупки;
  • до 10% начисляется за покупки на туристическом портале travel.rsb.ru;
  • компенсация осуществляется при накоплении от 3 000 баллов;
  • сумма компенсируемых покупок - от 1 000 руб. ;
  • макс. 15 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9%, мин. 290 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • страхование путешественников - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • привилегии для путешественников - консьерж-сервис и страхование;
  • бонусная программа
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по Москве - бесплатно
Дата актуализации
05.02.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «RSB Travel Black» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 748-07-48