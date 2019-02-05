Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка
RSB Travel Platinum
MasterCard Platinum «RSB Travel Platinum» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 1 490 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- Для путешествий
начисление баллов за повседневные покупки, которыми в дальнейшем можно полностью или частично компенсировать через интернет-банк произведенные ранее траты на приобретение авиа- и ж/д билетов, бронирование отеля, аренду авто или оплату тура по курсу 1 балл = 1 руб.:
- 2% от суммы повседневной покупки;
- до 8% начисляется за покупки на туристическом портале travel.rsb.ru;
- компенсация осуществляется при накоплении от 3 000 баллов;
- сумма компенсируемых покупок - от 1 000 руб.;
- макс. 10 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9% + 290 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за пропуск платежа - 700 руб.;
- страхование путешественников - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- страхование в путешествиях - бесплатно;
- бонусная программа
Минусы
- льготный период только на покупки;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером по Москве - бесплатно
Дата актуализации
05.02.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «RSB Travel Platinum» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48