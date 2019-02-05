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Банк «ФК Открытие», кредитная карта Все кредитные карты банка

UTair Золотая

Mastercard World «UTair» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • ставка от 18,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 3 990 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий

программа UTair Status: начисление бонусных миль за покупки по карте на сумму до 150 000 руб. в месяц, которые можно расходовать на наградные полеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании UTair, на проживание в отелях и другие товары и услуги партнеров программы

  • 500 приветственных миль;
  • 1,5 мили за каждые потраченные 150 руб.
  • макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 150 000 руб. в месяц (300 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 990 ₽
  • 400 руб. за обслуживание карты;
  • 3 590 руб. за "набор услуг", который включает в себя бонусную программу, комплексное страхование для выезжающих за рубеж и привилегии платежной системы
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%+390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 18,9% до 31,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 68 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление миль за расчеты по карте;
  • различные варианты подтверждения дохода;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • крупная комиссия за выдачу наличных;
  • высокая стоимость годового обслуживания
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка);
  • минимальный доход заемщика от 25 000 руб.
Дата актуализации
05.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «UTair Золотая» в 255 городах России
1 921
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба