Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Благотворительность 0,5% от суммы каждой покупки банк из собственных средств перечисляет в Благотворительный детский фонд "Виктория" на финансирование программы "Достойный дом детям!" Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 2 999 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,99% + 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация пени на просроченную задолженность - 18,25% годовых;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отчисления на благотворительность за счет средств банка;

длительный льготный период;

бесплатное обслуживание карты в первый год;

бесплатное СМС-информирование Минусы льготный период только на покупки Особые ограничения регистрация по месту жительства (постоянная/временная) - не менее 6 месяцев Дата актуализации 24.01.2019 10:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.