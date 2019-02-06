Геобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Совесть
Основные характеристики
- ставка от 0%
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 365 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Prepaid
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Карта рассрочки
период рассрочки: 1-12 месяцев на покупки в зависимости от магазина-партнера, 3 месяца на снятие наличных (при подключении опции "Снятие наличных") и на покупки вне партнерской сети (при подключении опции на 30 дней за 499 руб.)
возможно увеличение срока рассрочки при подключении опции "Десятка" (799 руб. - на 1 покупку, 599 руб. - на все покупки в течение месяца, 999 руб. - на все покупки в течение трех месяцев)
ежемесячный платеж рассчитывается путем деления суммы покупки на количество месяцев рассрочки, если покупок несколько, то платежи суммируются
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах других банков
599 руб. (при подключении опции "Снятие наличных")
Снятие наличных в ПВН других банков
599 руб. (при подключении опции "Снятие наличных")
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 500 руб. за одну операцию, до 20 000 руб. в месяц (определяется индивидуально)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- штраф за каждый факт просрочки - 590 руб.;
- пополнить карту можно любым удобным способом: на сайте sovest.ru и в мобильном приложении "Совесть", через QIWI Кошелек, наличными в магазинах "Связной" и "Евросеть", через терминалы QIWI;
- при наличии собственных средств на картсчете их можно перевести на свой QIWI-кошелёк через личный кабинет, расположенный на сайте банка, а также получить при расторжении договора (деньги будут возвращены на QIWI-кошелёк или на расчетный счет по реквизитам)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 365 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
льготный период равен периоду рассрочки
Проценты за кредит
от 0% до 10%
0% - в период действия рассрочки; 10% годовых (0,03% в день) - по истечении периода рассрочки
Погашение кредита
минимальный платеж рассчитывается путем деления суммы покупки на количество месяцев рассрочки, если покупок несколько, то платежи суммируются
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- беспроцентная рассрочка до 12 месяцев
Минусы
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка курьером осуществляется в следующих городах: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Омск, Пермь, также получить ее можно в салонах связи "Связной", магазинах "М.Видео", "Эльдорадо" и у других партнеров
Дата актуализации
06.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Совесть» в 66 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
- Сайт
- www.geobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 333-99-19 — единая справочная служба(495) 660-08-88