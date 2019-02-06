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Геобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Просто

Основные характеристики
  • ставка от 0%
  • кредитный лимит до 70 000  ₽
  • льготный период до 1850 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 10 950 ₽
  • cash back
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Instant Issue
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможна привязка карты к Google Pay и Samsung Pay
Cash Back
  • до 40% через кэшбэк-сервис банка (зачисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых начисляются на остаток более или равный 500 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. и менее 500 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 10 950 ₽

30 руб. в день, плата не взимается при отсутствии задолженности

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц, в кассах - до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты;
  • СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
  • ставка на просроченную задолженность - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 70 000 ₽
проценты начисляются по ставке 20% годовых за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода
Льготный период
до 1850 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 0% до 20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
+ начисленная плата за обслуживание карты, мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 26 до 71 года
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатная выдача наличных;
  • длительный льготный период на любые операции;
  • начисление процентов на остаток
Минусы
  • ежедневная комиссия за пользование кредитом;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения

  • для лиц 18-26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;

  • первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную

Дата актуализации
06.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Просто» в 66 городах России
1 499
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
Сайт
www.geobank.ru
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Телефоны
8 800 333-99-19 — единая справочная служба
(495) 660-08-88