2% годовых начисляются на остаток более или равный 500 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. и менее 500 000 руб.

30 руб. в день, плата не взимается при отсутствии задолженности

Лимиты по операциям

снятие наличных в банкоматах: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц, в кассах - до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц