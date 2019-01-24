Банк Уралсиб, кредитная карта Все кредитные карты банка
Gold
Mastercard Gold — Банк Уралсибеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- Другое
- Для путешествий
- Сотовые операторы
- Благотворительность
подключается на выбор:
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 12 месяцев
программа Время в подарок: начисление бонусов за покупки в размере 0,5% на счет мобильного телефона, макс. 3 000 руб. Подключение 50 руб., ежемесячная комиссия 5 руб.
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 2 999 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,99% + 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, страховой полис для выезжающих за рубеж - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно у банков-партнеров)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 25 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;
- бесплатное обслуживание карты в первый год
Минусы
- льготный период только на покупки
Особые ограничения
- регистрация по месту жительства (постоянная/временная) - не менее 6 месяцев
Дата актуализации
24.01.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Gold» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба