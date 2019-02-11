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Премиальная
Mastercard World Black Edition «Премиальная» — Союз
Основные характеристики
- ставка 22% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 115 дней
- годовое обслуживание от 0 до 13 200 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Бонусы
- Другое
- Для путешествий
за совершение безналичных операций начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; один рубль РФ равен одному бонусному баллу; начисление бонусов:
- 10% от суммы покупок в категории "Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
- 3% от любых других покупок
- 500 приветственных бонусных баллов при подключении программы лояльности (11.02 - 11.05.19)
количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 13 200 ₽
по 1 200 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- мин. остаток на счете карты и вкладе "Накопительный" от 2 000 000 руб. в месяц;
- покупки от 100 000 руб. в месяц;
- зачисление на карту от 150 000 руб. в месяц и безналичный оборот от 55 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% за первую операцию в течение срока действия карты, далее 1,5% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% за первую операцию в течение срока действия карты, далее 1,5% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб./ 0,5 долл./ 0,5 евро за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
- консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с 4 бесплатными посещениями в квартал;
- страхование путешествующих клиентов в возрасте до 75 лет и членов их семей;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 200 000 до 1 500 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 115 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
для клиентов с положительной кредитной историей
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 66 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- длительный льготный период, в том числе на покупки
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
- оформляется клиентам с положительной кредитной историей в любом банке;
- требуется наличие постоянной регистрации или осуществление трудовой деятельности в пределах субъекта РФ, в котором находится любой офис банка, включая республику Адыгея
Дата актуализации
11.02.2019 11:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Премиальная» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт