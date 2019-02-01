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Тройка-Д Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Gold

MasterCard Gold — Тройка-Д Банк
Основные характеристики
  • ставка от 21% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможность привязки карты к Google Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 0/1 500 руб.

плата не взимается при среднемесячной сумме расходных операций (покупки, снятие наличных, переводы) от 20 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка на сумму пропущенного платежа - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 27,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

справка за последние 6 месяцев или за фактически отработанное время + заверенная копия трудовой книжки

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
  • временная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатный первый год обслуживания;
  • возможность отмены платы за второй год обслуживания при выполнении требования об обороте;
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
01.02.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Gold» в 3 городах России
414
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Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
Сайт
almabank.ru
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Телефоны
(495) 783-38-00