Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможность привязки карты к Google Pay / Samsung Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 0/1 500 руб. плата не взимается при среднемесячной сумме расходных операций (покупки, снятие наличных, переводы) от 20 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация неустойка на сумму пропущенного платежа - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно;

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21% до 27,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка за последние 6 месяцев или за фактически отработанное время + заверенная копия трудовой книжки Регистрация постоянная

временная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатный первый год обслуживания;

возможность отмены платы за второй год обслуживания при выполнении требования об обороте; Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков Дата актуализации 01.02.2019 12:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.