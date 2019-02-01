Тройка-Д Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Platinum
MasterCard Platinum — Тройка-Д Банк
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможность привязки карты к Google Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 0/3 000 руб.
плата не взимается при среднемесячной сумме расходных операций (покупки, снятие наличных, переводы) от 40 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- неустойка на сумму просроченного платежа - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 27,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
справка за последние 6 месяцев или за фактически отработанное время + заверенная копия трудовой книжки
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
- временная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатный первый год обслуживания;
- возможность отмены платы за второй год обслуживания при выполнении требования об обороте;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
01.02.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Platinum» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 783-38-00