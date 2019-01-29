Обслуживание карты Тип карты

Мир Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 200 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб в месяц;

штраф за несвоевременную оплату процентов - 36% годовых;

штраф за нарушение срока возврата кредита - 22% от непогашенной суммы;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 200 000 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Льготный период до 80 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% - для сотрудников бюджетных организаций, 22% - для прочих граждан от 20% до 22% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 100 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 18 до 63 лет

для женщин: от 18 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка Дата актуализации 29.01.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.