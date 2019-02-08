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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay для Mastercard Cash Back за любые покупки, макс. 1 000 руб. в месяц 1% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 500 ₽ единовременно за весь срок действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% - за счет собственных средств

4%, мин. 200 руб. - за счет кредита Снятие наличных в ПВН банка 0,2% - за счет собственных средств

4%, мин. 200 руб. - за счет кредита Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств (0% в банкоматах банков-партнеров)

5%, мин. 400 руб. - за счет кредита (4%, мин. 200 руб. в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. - за счет собственных средств (0,2% в ПВН банков-партнеров)

5%, мин. 400 руб. - за счет кредита (4%, мин. 200 руб. в ПВН банков-партнеров) Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

процентная ставка за просроченную задолженность - 20% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 70 000 до 150 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

невысокая стоимость обслуживания Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

наличие комиссии за снятие собственных средств в кассах банка Особые ограничения карта оформляется лицам с положительной историей в других банках, сотрудникам бюджетных организаций, сотрудникам акционерных обществ Дата актуализации 08.02.2019 11:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.