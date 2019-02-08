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Кредитная Gold
Mastercard Gold — Банк «Возрождение»еще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 1 500 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay для Mastercard
Cash Back
1%
- за любые покупки, макс. 1 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
единовременно за весь срок действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - за счет собственных средств
- 4%, мин. 200 руб. - за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,2% - за счет собственных средств
- 4%, мин. 200 руб. - за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств (0% в банкоматах банков-партнеров)
- 5%, мин. 400 руб. - за счет кредита (4%, мин. 200 руб. в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб. - за счет собственных средств (0,2% в ПВН банков-партнеров)
- 5%, мин. 400 руб. - за счет кредита (4%, мин. 200 руб. в ПВН банков-партнеров)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- процентная ставка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 70 000 до 150 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 1 000 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в кассах банка
Особые ограничения
- карта оформляется лицам с положительной историей в других банках, сотрудникам бюджетных организаций, сотрудникам акционерных обществ
Дата актуализации
08.02.2019 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 80 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба