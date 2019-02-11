СДМ-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Mastercard Standard — СДМ-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 22% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 300 ₽
- ставка от 22% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 19 $
- ставка от 22% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 17 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Mass
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 300 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
19 $
1 300 руб. (эквивалент)
Выпуск и годовое обслуживание
17 €
1 300 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 руб. (эквивалент)
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 руб. (эквивалент)
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 26%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 26%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб. /20 долл. / 15 евро
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка для карт в рублях;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
- высокая стоимость обслуживания;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
11.02.2019 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 11 городах России
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-02-23 — единая справочная служба