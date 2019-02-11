Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Mass Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 300 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 19 $ 1 300 руб. (эквивалент) Выпуск и годовое обслуживание 17 € 1 300 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 000 000 ₽ Размер кредитного лимита до 1 000 000 руб. (эквивалент) Размер кредитного лимита до 1 000 000 руб. (эквивалент) Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 22% до 26% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 22% до 26% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 22% до 26% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 500 руб. /20 долл. / 15 евро минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 18 до 60 лет

для женщин: от 18 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка для карт в рублях;

льготный период действует на покупки и снятие наличных Минусы высокая стоимость обслуживания;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 11.02.2019 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.