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СДМ-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Standard — СДМ-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 22% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 1 300 ₽
  • Mastercard Standard — СДМ-Банк
  • Visa Classic — СДМ-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Mass
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб. /20 долл. / 15 евро
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка для карт в рублях;
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
11.02.2019 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 11 городах России
757
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба