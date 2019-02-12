Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 800 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,5%, мин. 400 руб.

3,5%, мин. 100 руб. - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 3,5%, мин. 400 руб.

3,5%, мин. 100 руб. - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день и месяц, установление индивидуального лимита - бесплатно по согласованию с банком Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа - 36% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 100 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит в течение трех месяцев с момента погашения просроченной задолженности банк начисляет проценты: при соблюдении условий льготного периода – 0% годовых; в остальных случаях - ставка повышается на 5 процентных пунктов к основной процентной ставке от 18% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 12.02.2019 15:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.