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Кредитная Gold

Mastercard Gold — Прайм Финанс
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 18% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 2 500 ₽
  • Mastercard Gold — Прайм Финанс
  • Visa Gold — Прайм Финанс
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,5%, мин. 400 руб.
  • 3,5%, мин. 100 руб. - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,5%, мин. 400 руб.
  • 3,5%, мин. 100 руб. - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в день и месяц, установление индивидуального лимита - бесплатно по согласованию с банком
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа - 36% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 100 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 18%
в течение трех месяцев с момента погашения просроченной задолженности банк начисляет проценты: при соблюдении условий льготного периода – 0% годовых; в остальных случаях - ставка повышается на 5 процентных пунктов к основной процентной ставке
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • небольшая сумма кредитного лимита
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Дата актуализации
12.02.2019 15:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 2 городах России
300
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Справочная информация
АО «Банк «Прайм Финанс»
Адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б
Сайт
pfbank.ru
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Телефоны
(812) 331-31-66