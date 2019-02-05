Алмазэргиэнбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Классическая с льготным периодом
Visa Classic — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 700 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,5%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,5%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,5%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,5%, мин. 390 руб.
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 7,3% годовых;
- пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- комиссия за конверсионные операции - 1%;
- СМС-информирование - 55 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 100 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период распространяется на оплату и снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- крупная комиссия за снятие денежных средств;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
05.02.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Классическая с льготным периодом» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
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(4112) 34-36-62