Вход
Алмазэргиэнбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Классическая с льготным периодом

Visa Classic — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
  • ставка 21% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 700 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,5%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,5%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,5%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,5%, мин. 390 руб.

Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 7,3% годовых;
  • пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • комиссия за конверсионные операции - 1%;
  • СМС-информирование - 55 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 100 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период распространяется на оплату и снятие наличных
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие денежных средств;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
05.02.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Классическая с льготным периодом» в 19 городах России
6 203
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 70
посмотреть на карте
Телефоны
(4112) 34-36-62