Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Бонусы Заправки бонусная программа Лукойл: начисление баллов за покупки по карте, которые затем могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки: 1 балл за каждые 50 руб., потраченные на АЗС "Лукойл";

1 балл за 75 руб. прочих покупок Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 900 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,99% + 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация пени на просроченную задолженность - 18,25% годовых;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных баллов за расчеты по карте;

длительный льготный период;

бесплатное обслуживание карты в первый год Минусы Особые ограничения регистрация по месту жительства (постоянная / временная) - не менее 6 месяцев

карта не предоставляется в Новосибирске Дата актуализации 24.01.2019 10:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.