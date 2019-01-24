Банк Уралсиб, кредитная карта Все кредитные карты банка
Лукойл-Уралсиб
Visa Gold «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- Заправки
бонусная программа Лукойл: начисление баллов за покупки по карте, которые затем могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки:
- 1 балл за каждые 50 руб., потраченные на АЗС "Лукойл";
- 1 балл за 75 руб. прочих покупок
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 900 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,99% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,99% + 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- пени на просроченную задолженность - 18,25% годовых;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
- длительный льготный период;
- бесплатное обслуживание карты в первый год
Минусы
Особые ограничения
- регистрация по месту жительства (постоянная / временная) - не менее 6 месяцев
- карта не предоставляется в Новосибирске
Дата актуализации
24.01.2019 10:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Лукойл-Уралсиб» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба