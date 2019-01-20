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Zero
Mastercard Standard «Zero» — МТС Банк
Основные характеристики
- ставка 10% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 1100 дней
- годовое обслуживание от 299 до 11 249 ₽
- cash back до 8%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 3 до 8%
возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):
- 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций
макс. сумма возврата без ограничений
Выпуск и годовое обслуживание
299 - 11 249 ₽
299 руб. единовременно за выпуск + 30 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- штраф за пропуск платежа - 500 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 150 руб., выдача наличных - 6 900 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 150 000 ₽
Льготный период
до 1100 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
10%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 500 руб. + комиссия за обслуживание (30 руб. в день)
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- бесплатное получение наличных в любых устройствах
Минусы
- существенные санкции за пропуск платежа
Дата актуализации
20.01.2019 23:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Zero» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт