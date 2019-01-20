Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay Cash Back возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019): 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций макс. сумма возврата без ограничений от 3 до 8% Выпуск и годовое обслуживание 299 - 11 249 ₽ 299 руб. единовременно за выпуск + 30 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация штраф за пропуск платежа - 500 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);

экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 150 руб., выдача наличных - 6 900 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 150 000 ₽ Льготный период до 1100 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 10% Погашение кредита

5% от суммы задолженности мин. 500 руб. + комиссия за обслуживание (30 руб. в день) минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 20 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы подтверждение дохода не требуется;

бесплатное получение наличных в любых устройствах Минусы существенные санкции за пропуск платежа Дата актуализации 20.01.2019 23:16 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.