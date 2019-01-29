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БКС Премьер, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Основные характеристики
  • ставка 24,5% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 1 790 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • Другое
  • Для путешествий

БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;

  • 2% от всех покупок;

Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":

  • 6% от стоимости номера в отеле;
  • 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
  • 2% от стоимости авиабилетов;
  • 7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;
  • 3% от стоимости тура;

  • 2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

  • до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка

  • макс. сумма бонусов - 5 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 790 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 500 руб. (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 500 руб. (1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 500 руб. (1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств)

Лимиты по операциям
300 000 руб. наличных в день, до 2 000 000 руб. в месяц; безналичная оплата - до 1 000 000 руб в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • штраф за несвоевременную оплату минимального платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы;
  • невысокая стоимость годового обслуживания;
  • крупная сумма кредитного лимита;
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета "Стандарт"
Дата актуализации
29.01.2019 11:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 4 городах России
372
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
Сайт
www.bcspremier.ru
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Телефоны
8 800 500-58-59
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