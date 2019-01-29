БКС Премьер, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Основные характеристики
- ставка 24,5% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 1 790 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- Другое
- Для путешествий
БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;
- 2% от всех покупок;
Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":
- 6% от стоимости номера в отеле;
- 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
- 2% от стоимости авиабилетов;
- 7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;
- 3% от стоимости тура;
2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски
до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка
- макс. сумма бонусов - 5 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 790 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 500 руб. (0% - за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 500 руб. (1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 500 руб. (1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств)
Лимиты по операциям
300 000 руб. наличных в день, до 2 000 000 руб. в месяц; безналичная оплата - до 1 000 000 руб в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- штраф за несвоевременную оплату минимального платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие бонусной программы;
- невысокая стоимость годового обслуживания;
- крупная сумма кредитного лимита;
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета "Стандарт"
Дата актуализации
29.01.2019 11:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 4 городах России
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- Сайт
- www.bcspremier.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80