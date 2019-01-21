КС Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Visa Classic — КС Банк
Основные характеристики
- ставка 23% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 31 дня
- годовое обслуживание 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
500 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
4%
Снятие наличных в ПВН банка
4%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%
Снятие наличных в ПВН других банков
4%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- неустойка от суммы просроченной задолженности - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 31 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
необходимо предоставить снилс и инн при наличии
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка
Минусы
- непродолжительный льготный период;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- наличии комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
21.01.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 21 городе России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
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(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии