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КС Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Visa Classic — КС Банк
Основные характеристики
  • ставка 23% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 31 дня
  • годовое обслуживание 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
500 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

4%

Снятие наличных в ПВН банка

4%

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%

Снятие наличных в ПВН других банков

4%

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • неустойка от суммы просроченной задолженности - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 31 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

необходимо предоставить снилс и инн при наличии

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • непродолжительный льготный период;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • наличии комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
21.01.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 21 городе России
207
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии