Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 4% Снятие наличных в ПВН банка 4% Снятие наличных в банкоматах других банков 4% Снятие наличных в ПВН других банков 4% Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

неустойка от суммы просроченной задолженности - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Льготный период до 31 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 20 до 70 лет Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах

справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме необходимо предоставить снилс и инн при наличии Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка Минусы непродолжительный льготный период;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

наличии комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 21.01.2019 17:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.