Обслуживание карты Тип карты

Visa Electron Технологические особенности моментальная выдача карты

чип карта неименная Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за пропуск платежа - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита невозобновляемая кредитная линия (срок выборки средств - 6 мес.) от 10 000 до 50 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит 24,8% годовых на операции по безналичной оплате товаров и услуг; 59% годовых на иные операции и снятие кредитных наличных денежных средств от 24,8% до 59% Погашение кредита фиксированный (аннуитетный) / переменный (дифференцированный) минимальный платеж; в конце срока договора задолженность погашается полностью Требования и документы Возраст от 18 до 25 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатное обслуживание;

оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется) Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения кредитный лимит не возобновляется;

процентная ставка определяется в момент заключения договора и не меняется в течение периода его действия; Дата актуализации 11.02.2019 16:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.