Оренбург, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная с льготным периодом
MasterCard Standard — Оренбург
Основные характеристики
- ставка 19,9% годовых
- кредитный лимит до 150 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 1 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 55 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- регистрация и фактическое проживание не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи в банк заявки на кредит (наличие штампа регистрации в документе, удостоверяющем личность), на территории Оренбургской области (для клиентов дополнительного офиса в с. Северном – на территории Оренбургской области или Камышлинского района Самарской области);
- пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (нарушение сроков погашения основного долга и (или) процентов по кредиту) - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 150 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
07.02.2019 09:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с льготным периодом» в 21 городе России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
- 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 77-95-22