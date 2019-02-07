Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 200 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 55 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

регистрация и фактическое проживание не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи в банк заявки на кредит (наличие штампа регистрации в документе, удостоверяющем личность), на территории Оренбургской области (для клиентов дополнительного офиса в с. Северном – на территории Оренбургской области или Камышлинского района Самарской области);

пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (нарушение сроков погашения основного долга и (или) процентов по кредиту) - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 450 000 ₽ Льготный период нет Проценты за кредит 17,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 63 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

невысокая процентная ставка Минусы отсутствует льготный период Дата актуализации 07.02.2019 09:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.