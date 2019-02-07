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Оренбург, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Standard — Оренбург
Основные характеристики
  • ставка 17,9% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 55 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • регистрация и фактическое проживание не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи в банк заявки на кредит (наличие штампа регистрации в документе, удостоверяющем личность), на территории Оренбургской области (для клиентов дополнительного офиса в с. Северном – на территории Оренбургской области или Камышлинского района Самарской области);
  • пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (нарушение сроков погашения основного долга и (или) процентов по кредиту) - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 150 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
17,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • отсутствует льготный период
Дата актуализации
07.02.2019 09:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
Банкоматы 26
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Телефоны
(3532) 77-95-22