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Единая Platinum (валюта)

Mastercard Platinum — Московский Кредитный Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 18% годовых
  • кредитный лимит до 27 700  $
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 29 $
  • бонусная программа
  • Mastercard Platinum — Московский Кредитный Банк
  • Visa Platinum — Московский Кредитный Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
  • Благотворительность
  • Другое

МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):

  • 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
  • 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);
  • 1% за покупки в других категориях;
  • 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн

мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 1 500 баллов в месяц

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
29 $

1 800 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Почетный клиент"

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,9%, мин. 5 долл.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,9%, мин. 5 долл.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9%, мин. 5 долл.;
  • 5 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. (эквивалент) за операцию (макс. 30 000 руб. (эквивалент) в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9%, мин. 5 долл.;
  • 5 долл. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1,8 долл. / евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 500 до 27 700 $
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 18% до 29%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • начисление процентов на остаток собственных средств
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Почетный клиент";
  • требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области
Валюта счета:
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
01.02.2019 09:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Единая Platinum (валюта)» в 49 городах России
553
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба