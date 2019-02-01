Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Gold

Золотая Корона Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к ApplePay или GooglePay Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. и более в месяц 6% Начисление процентов на остаток средств на счете при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. (эквивалент) и более в месяц 0,3% Начисление процентов на остаток средств на счете при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. (эквивалент) и более в месяц 0,3% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 0 $ Выпуск и годовое обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,1% Снятие наличных в ПВН банка 0,1% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,1% Снятие наличных в ПВН банка 0,1% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,1%, мин 2 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0,1%, мин 2 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0,1% Снятие наличных в ПВН банка 0,1% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,1%, мин 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0,1%, мин 2 евро Дополнительная информация неустойка за возникновение просроченной задолженности - 20% годовых;

неустойка за возникновение неразрешенного овердрафта - 73% годовых;

конвертация по курсу ЦБ + комиссия 1,5% от суммы операции;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах банка и стороннего банка - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 000 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Размер кредитного лимита до 10 000 $ Срок кредита до 12 месяцев Размер кредитного лимита до 10 000 € Срок кредита до 12 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 13% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 13% Погашение кредита

5% от суммы задолженности начисленные проценты ежемесячно; основной долг - не позднее окончания срока действия договора минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

невысокая процентная ставка;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка или справкой по форме 2-НДФЛ Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 01.02.2019 15:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.