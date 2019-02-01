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Венец, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная VIP

Mastercard Gold — Венец
Основные характеристики
  • ставка 21% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Gold
  • Золотая Корона
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к ApplePay или GooglePay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. и более в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,1%

Снятие наличных в ПВН банка

0,1%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,1%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0,1%, мин. 50 руб.

Дополнительная информация
  • неустойка за возникновение просроченной задолженности - 20% годовых;
  • неустойка за возникновение неразрешенного овердрафта - 73% годовых;
  • конвертация по курсу ЦБ + комиссия 1,5% от суммы операции;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах банка и стороннего банка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
начисленные проценты ежемесячно; основной долг - не позднее окончания срока действия договора
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • невысокая процентная ставка;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка или справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
01.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная VIP» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
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Телефоны
(8422) 32-62-84