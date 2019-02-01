Венец, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная VIP
Mastercard Gold — Венец
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- начисление процентов на остаток
- ставка 13% годовых
- кредитный лимит до 10 000 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 $
- начисление процентов на остаток
- ставка 13% годовых
- кредитный лимит до 10 000 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Gold
- Золотая Корона
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к ApplePay или GooglePay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. и более в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,3%
при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. (эквивалент) и более в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,3%
при условии проведения оплаты по карте в сумме 30 000 руб. (эквивалент) и более в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
0 $
Выпуск и годовое обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1%
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,1%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,1%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1%
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,1%, мин 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,1%, мин 2 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1%
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,1%, мин 2 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
0,1%, мин 2 евро
Дополнительная информация
- неустойка за возникновение просроченной задолженности - 20% годовых;
- неустойка за возникновение неразрешенного овердрафта - 73% годовых;
- конвертация по курсу ЦБ + комиссия 1,5% от суммы операции;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах банка и стороннего банка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Размер кредитного лимита
до 10 000 $
Срок кредита
до 12 месяцев
Размер кредитного лимита
до 10 000 €
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
13%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
13%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
начисленные проценты ежемесячно; основной долг - не позднее окончания срока действия договора
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- невысокая процентная ставка;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка или справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
01.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная VIP» в 7 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84