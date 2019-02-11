Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Instant Issue

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay; Cash Back до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 000 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

бесплатно за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

бесплатно за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

90 руб. за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

90 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты;

СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек Условия кредитования Размер кредитного лимита от 55 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 90 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

1% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:1% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 71 года Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется подтверждение дохода не требуется для лиц старше 26 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный льготный период на покупки и снятие наличных; Минусы дорогое СМС-информирование;

крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;

существенные санкции за просрочку платежа Особые ограничения для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно Дата актуализации 11.02.2019 16:42 Оформить карту 1 827 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.