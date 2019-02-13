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Игры начисление бонусных баллов "БитКони" за безналичную оплату товаров и услуг по карте, которые в дальнейшем можно обменять на призы и привилегии от ПФК ЦСКА на "Витрине впечатлений": 10% "БитКонями" за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, в кассах и на фудкортах ВЭБ Арены;

1% "БитКонями" за остальные покупки;

300 дополнительных "БитКоней" за покупку или продление сезонного абонемента ПФК ЦСКА;

50 дополнительных "БитКоней" на день рождения;

до 30% "БитКонями" за покупки по спецпредложениям;

макс. сумма вознаграждения в месяц - 6 000 баллов Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 590 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% + 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9% + 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% + 290 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;

неустойка за пропуск минимального платежа - 19% годовых;

штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 15- 29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.) от 15% до 49,9% Погашение кредита

8% от суммы задолженности мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.) минимальный ежемесячный платеж:8% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

возраст заемщика - от 18 до 70 лет;

наличие бонусной программы Минусы крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения доставка карты курьером по всей России Дата актуализации 13.02.2019 14:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.