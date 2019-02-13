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ПФК ЦСКА Black Edition

Mastercard World Black Edition «Карта болельщика ПФК ЦСКА» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • ставка от 12% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 7 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • Другое
  • Игры

начисление бонусных баллов "БитКони" за безналичную оплату товаров и услуг по карте, которые в дальнейшем можно обменять на призы и привилегии от ПФК ЦСКА на "Витрине впечатлений":

  • 10% "БитКонями" за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, в кассах и на фудкортах ВЭБ Арены;
  • 1% "БитКонями" за остальные покупки;
  • 300 дополнительных "БитКоней" за покупку или продление сезонного абонемента ПФК ЦСКА;
  • 50 дополнительных "БитКоней" на день рождения;
  • до 30% "БитКонями" за покупки по спецпредложениям;
  • макс. сумма вознаграждения в месяц - 6 000 баллов
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
7 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
  • 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
  • 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
  • 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;
  • неустойка за пропуск минимального платежа - 19% годовых;
  • штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 39,9%
12- 28,9% годовых на покупки, 25,9-39,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «ПФК ЦСКА Black Edition» в 1 городе России
709
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам