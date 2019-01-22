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Дальневосточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Мир Cash back

системы Мир Премиальная
Мир Премиальная «Мир Cash back» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • ставка от 24% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 2 500 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 0,5 до 5%

начисляется при покупках от 15 000 руб в месяц:

  • 5% - по выбранной категории (одну категорию можно выбрать на срок не более 3 месяцев, смена категории не чаще 1 раза в месяц);
  • 0,5% - при оплате любых товаров и услуг;
  • макс. - 3 тыс. рублей в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3,9%, мин. 300 руб.;
  • 4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3,9%, мин. 300 руб., 4,9% - сверх суточного лимита;
  • 4,9%, мин. 300 руб. - в валюте отличной от валюты счета (5,9% - сверх лимита)
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
150 000 руб. - в день снятие наличных, 1 000 000 руб. - в месяц; макс. сумма снятия наличных в месяц не более 70% от установленного кредитного лимита
Дополнительная информация
  • неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса всторонних банкоматах - 30 руб.;
  • участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

выписка с з/п счета

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back;
  • большая сумма кредитного лимита
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе получения карты;
  • максимальная ставка не указана;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
22.01.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мир Cash back» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт