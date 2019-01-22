Дальневосточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Мир Cash backсистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная «Мир Cash back» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 2 500 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 0,5 до 5%
начисляется при покупках от 15 000 руб в месяц:
- 5% - по выбранной категории (одну категорию можно выбрать на срок не более 3 месяцев, смена категории не чаще 1 раза в месяц);
- 0,5% - при оплате любых товаров и услуг;
- макс. - 3 тыс. рублей в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,9%, мин. 300 руб.;
- 4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,9%, мин. 300 руб., 4,9% - сверх суточного лимита;
- 4,9%, мин. 300 руб. - в валюте отличной от валюты счета (5,9% - сверх лимита)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
150 000 руб. - в день снятие наличных, 1 000 000 руб. - в месяц; макс. сумма снятия наличных в месяц не более 70% от установленного кредитного лимита
Дополнительная информация
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса всторонних банкоматах - 30 руб.;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
выписка с з/п счета
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- большая сумма кредитного лимита
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе получения карты;
- максимальная ставка не указана;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
22.01.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мир Cash back» в 24 городах России
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт