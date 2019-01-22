Обслуживание карты Тип карты

Мир Премиальная Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back начисляется при покупках от 15 000 руб в месяц: 5% - по выбранной категории (одну категорию можно выбрать на срок не более 3 месяцев, смена категории не чаще 1 раза в месяц);

0,5% - при оплате любых товаров и услуг;

макс. - 3 тыс. рублей в месяц от 0,5 до 5% Выпуск и годовое обслуживание 2 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%, мин. 300 руб.;

4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 3,9%, мин. 300 руб., 4,9% - сверх суточного лимита;

4,9%, мин. 300 руб. - в валюте отличной от валюты счета (5,9% - сверх лимита) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям 150 000 руб. - в день снятие наличных, 1 000 000 руб. - в месяц; макс. сумма снятия наличных в месяц не более 70% от установленного кредитного лимита Дополнительная информация неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса всторонних банкоматах - 30 руб.;

участвует в дисконтной программе «Комплимент» Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 000 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 24% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 20 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме выписка с з/п счета Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

большая сумма кредитного лимита Минусы требуется постоянная регистрация в регионе получения карты;

максимальная ставка не указана;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка Дата актуализации 22.01.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.