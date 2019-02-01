ВУЗ-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
120 дней без процентов
Visa Classic Unembossed — ВУЗ-Банк
Основные характеристики
- ставка от 28% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 120 дней
- годовое обслуживание 1 900 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
1%
- от потраченных средств на любые покупки
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 900 ₽
банк возвращает на счет сумму за обслуживание, если сумма операций по оплате товаров и услуг составила 150 тысяч рублей в расчетном периоде
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка и в банкоматах ПАО КБ "УБРиР": 100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со второго месяца предоставления услуги;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 999 ₽
до 100 000 - паспорт гражданина РФ; до 299 999 - паспорт и справка о доходах
Льготный период
до 120 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 31%
28% при подтверждении дохода, 31% без подтверждения дохода
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 19 до 75 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при кредитном лимите до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный льготный период;
- наличие cash back;
- банк возвращает сумму за обслуживание при определенных условиях;
- оформление карты по двум документам (подтверждение дохода не требуется при кредитном лимите до 100 000 руб.);
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- высокая комиссия за SMS-информирование
Особые ограничения
- на сайте Банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа
Дата актуализации
01.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «120 дней без процентов» в 29 городах России
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-27-00