Обслуживание карты Тип карты

Visa Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Cash Back от потраченных средств на любые покупки 1% Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 1 900 ₽ банк возвращает на счет сумму за обслуживание, если сумма операций по оплате товаров и услуг составила 150 тысяч рублей в расчетном периоде Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 500 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 500 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 500 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 500 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка и в банкоматах ПАО КБ "УБРиР": 100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со второго месяца предоставления услуги;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 100 000 - паспорт гражданина РФ; до 299 999 - паспорт и справка о доходах от 30 000 до 299 999 ₽ Льготный период до 120 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% при подтверждении дохода, 31% без подтверждения дохода от 28% до 31% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 19 до 75 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется при кредитном лимите до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный льготный период;

наличие cash back;

банк возвращает сумму за обслуживание при определенных условиях;

оформление карты по двум документам (подтверждение дохода не требуется при кредитном лимите до 100 000 руб.); Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств;

высокая комиссия за SMS-информирование Особые ограничения на сайте Банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа Дата актуализации 01.02.2019 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.