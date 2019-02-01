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ВУЗ-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

120 дней без процентов

Visa Classic Unembossed — ВУЗ-Банк
Основные характеристики
  • ставка от 28% годовых
  • кредитный лимит до 299 999  ₽
  • льготный период до 120 дней
  • годовое обслуживание 1 900 ₽
  • cash back 1%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%
  • от потраченных средств на любые покупки
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 900 ₽

банк возвращает на счет сумму за обслуживание, если сумма операций по оплате товаров и услуг составила 150 тысяч рублей в расчетном периоде

Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 500 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка и в банкоматах ПАО КБ "УБРиР": 100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со второго месяца предоставления услуги;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 999 ₽
до 100 000 - паспорт гражданина РФ; до 299 999 - паспорт и справка о доходах
Льготный период
до 120 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 31%
28% при подтверждении дохода, 31% без подтверждения дохода
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 19 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при кредитном лимите до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный льготный период;
  • наличие cash back;
  • банк возвращает сумму за обслуживание при определенных условиях;
  • оформление карты по двум документам (подтверждение дохода не требуется при кредитном лимите до 100 000 руб.);
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • высокая комиссия за SMS-информирование
Особые ограничения
  • на сайте Банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа
Дата актуализации
01.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «120 дней без процентов» в 29 городах России
433
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-27-00